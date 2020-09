Bando promozione territori

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) il bando che prevede lo stanziamento di 342.000 euro per promuovere i territori.

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) il bando che prevede lo stanziamento di 342.000 euro per promuovere, a livello territoriale, la destinazione Lombardia amplificando la campagna regionale straordinaria di promozione turistica. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma regionale 'bandi on line' all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, a partire dalle ore 12.00 di giovedì 1 ottobre 2020 fino alle ore 12.00 del 15 ottobre 2020. La misura, approvata da una delibera di Giunta di Regione Lombardia, su indicazione dell'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, si rivolge ai soggetti pubblici e privati che operano per la promozione e la commercializzazione turistica. La finalità è veicolare la campagna regionale mediante attività di pianificazione media, produzione e/o riadeguamento dei relativi materiali di comunicazione. PROMOZIONE TURISTICA – “Il nostro obiettivo – spiega l’assessore regionale al Turismo – è incrementare le azioni promozionali sul territorio, cercando di favorire la ripresa dei flussi turistici. Dopo mesi difficili, con il turismo che è stato tra i settori più colpiti, vogliamo dare un segnale forte, dimostrando che la Lombardia ha tutte le potenzialità per accrescere la propria attrattività a livello nazionale ed internazionale. Ecco perché abbiamo deciso di sostenere le migliori proposte provenienti dai territori, proprio in una logica decentrata di marketing territoriale”. “I primi, timidi segnali di ripresa ci sono – aggiunge l’assessore -, con un’estate che è stata contrassegnata essenzialmente da un turismo di prossimità. Ma è evidente che non è sufficiente per tornare alla vitalità di qualche tempo fa: ecco perché la nostra campagna di promozione mira a riposizionare la destinazione Lombardia sul mercato nazionale e sui principali europei. Uno sforzo che vogliamo condividere insieme agli enti e realtà locali, affinché i visitatori tornino ad avere fiducia e siano invogliati a scoprire le nostre eccellenze. Dalla cultura alle tradizioni, dall’enogastronomia alle città d’arte e ai borghi incantati. Per non parlare delle montagne, dei laghi e dei paesaggi mozzafiato: la Lombardia è una terra che può offrire esperienze uniche”. AGEVOLAZIONI – L’agevolazione concessa è a fondo perduto fino al 70% dell'investimento complessivo fino ad un massimo di euro 30.000,00 a fronte di un investimento minimo di 10.000 euro. I soggetti beneficiari possono essere: enti locali titolari di competenza in materia di promozione turistica; Camere di commercio; soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, con prevalente finalità statutaria di promozione turistica; associazioni Pro Loco lombarde iscritte all'albo regionale; consorzi turistici o altri soggetti in forma imprenditoriale con prevalente finalità statutaria di promozione turistica; agenzie di promozione turistica in forma non imprenditoriale o organismi associativi con prevalente finalità statutaria di promozione turistica. I PROGETTI - I progetti beneficiari delle risorse dovranno avvalersi del brand turistico 'inLombardia', del relativo brandbook e delle linee guida della campagna regionale che saranno resi disponibili alla pubblicazione del bando. Le attività di amplificazione della campagna dovranno essere realizzate e rendicontate entro il 31 dicembre 2020.

