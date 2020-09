308 domande per i terrazzamenti

Ad oggi sono 308 le domande presentate alle Comunità Montane lombarde per il bando sui terrazzamenti di Regione Lombardia. Termini prorogati al 25 settembre.

"Ad oggi sono 308 le domande presentate alle Comunità Montane lombarde per il bando sui terrazzamenti di Regione Lombardia e, considerato lo straordinario successo, abbiamo stabilito di prorogare i termini di presentazione delle domande di finanziamento al 25 settembre". Lo annuncia l'assessore a Montagna e Enti locali. PRESENTATE 308 DOMANDE - "Nel bando - continua l'assessore alla Montagna - abbiamo puntato a sostenere un'attività eroica che svolge anche una funzione importante di cura e manutenzione del territorio. Una misura nuova che si sta rivelando vincente, con numeri assolutamente superiori ad ogni aspettativa e ciò significa che questo bando risponde a una precisa esigenza che proviene dai territori montani". 3 MILIONI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI ENTRO 31 OTTOBRE 2021 - La misura finanzia con 3 milioni di euro a fondo perduto il ripristino, la conservazione e il parziale completamento dei terrazzamenti e dei muretti a secco, oltre che interventi connessi come la manutenzione straordinaria di sentieri e strade interpoderali e la sistemazione di sistemi di convogliamento delle acque. Le risorse saranno erogate ai beneficiari per il tramite delle Comunità Montane per interventi realizzabili nei Comuni lombardi 'montani' o 'parzialmente montani' con un contributo fino al 50% della spesa dell'intervento ritenuta ammissibile e realizzabile entro il 31 ottobre 2021.

