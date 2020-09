'Cocche' a porte chiuse

La prima gara casalinga della Futura Volley Giovani, in programma domenica 20 Settembre alle 17 contro la Green Warriors Sassuolo, sarà a porte chiuse.

A pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie A2, le notizie per i supporter biancorossi non sono positive: l’ultimo protocollo Fipav ha di fatto confermato la disputa delle gare di interesse nazionale senza la presenza del pubblico, e Regione Lombardia – a differenza di quanto fatto per gli incontri di Supercoppa di basket – non ha concesso deroghe ad una parziale riapertura degli impianti sportivi. A meno di ribaltoni dell’ultimo minuto, quindi, la prima gara casalinga delle biancorosse, in programma domenica 20 Settembre alle 17 contro la Green Warriors Sassuolo, non vedrà la presenza di spettatori sugli spalti. Una posizione, quella delle autorità, che non può essere messa in discussione a causa di un’attenzione ancora alta verso l’emergenza Covid-19, ma che speriamo possa essere rivista nelle prossime settimane per il bene di tutto il movimento sportivo. Come già comunicato in fase di campagna abbonamenti, tutti coloro i quali hanno sottoscritto l’abbonamento 2020/21 riceveranno a fine stagione un rimborso monetario di importo pari alle gare non fruibili. Il ritiro delle tessere sottoscritte (e il saldo delle tessere non ancora pagate) potrà avvenire alle casse del Palasport San Luigi nel pomeriggio del primo match casalingo aperto al pubblico. DIRETTA STREAMING DELL’INCONTRO SU LVFTV - A differenza della scorsa stagione, le dirette streaming delle gare biancorosse non saranno più visualizzabili sui nostri canali: la Lega Pallavolo Serie A Femminile ha deciso di trasmettere tutte le gare di A1 e di A2 tramite la propria piattaforma, raggiungibile al sito lvftv.com. Per poter vedere gratuitamente l’intera prima giornata di campionato, sarà sufficiente registrarsi all’interno del sito. Futura Volley Giovani vuole comunque mantenere alto lo standard della propria trasmissione grazie al rinnovato accordo con Sa.Ga. Multimedia, società che durante la scorsa stagione ha realizzato il miglior prodotto di tutta la serie cadetta.

