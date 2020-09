Si ricomincerà dalla prossima settimana. Garantito ancora a Nosate il servizio di trasporto degli alunni che dovranno raggiungere gli istituti scolastici di Turbigo.

Scuolabus... pronti a ripartire. Si ricomincia, insomma, perché una settimana dopo l'inizio delle attività scolastiche 'post' lockdown, tornerà operativo a Nosate anche il servizio di trasporto degli alunni che dovranno raggiungere gli istituti scolastici di Turbigo. "Siamo contenti di poter garantire ancora tale attività - spiega il sindaco Roberto Cattaneo - Alla fine delle scorso anno, infatti, ci si era soffermati sulla possibilità o meno di proseguire, ma, oggi, si è raggiunto certamente un importante risultato per i nostri giovani alunni e per le loro famiglie". Come in precedenza, l'iniziativa è organizzata con la stessa ditta esterna che già svolgeva servizio e con la quale c'è un contratto in essere fino al 2021, mentre per quanto riguarda l'inizio del trasporto vero e proprio è previsto, appunto, per la prossima settimana (dal 22 settembre).

