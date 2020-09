Scritta contro un cittadino

Il messaggio, con tanto di nome e cognome, è comparso sul muro del cimitero di Nosate. E' stato scoperto domenica mattina e, subito, sono scattate la denuncia e le indagini.

Una scritta, con tanto di nome e cognome, contro un cittadino di Nosate, sul muro del cimitero. E' stata trovata domenica mattina, al momento di riaprire il camposanto, e, subito, se da una parte ci si è attivati per cancellare quel messaggio, dall'altra sono partite le indagini da parte del Comune e della Polizia locale per cercare di fare chiarezza sulla vicenda. Una volta contattato e ascoltato il diretto interessato, infatti, è stata messa 'nero su bianco' una denuncia contro ignoti e, contemporaneamente, si sta lavorando per avere un quadro che sia il più possibile preciso e dettagliato di quanto accaduto. Perché un simile messaggio? Quando è stato fatto? E qualcuno, magari di passaggio nella zona, può avere visto qualcosa? Tutti interrogativi ai quali gli agenti del comando di Turbigo vogliono provare a dare un risposta.

