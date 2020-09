Tutti insieme: "No discarica"

Tutti insieme, ancora una volta. Per dire un secco no al progetto di creazione di una discarica per rifiuti speciali messo in pista dalla società Solter all'interno del Parco del Roccolo.

Tutti insieme, ancora una volta. Per dire un secco no al progetto di creazione di una discarica per rifiuti speciali messo in pista dalla società Solter all'interno del Parco del Roccolo. Un'opposizione che Comitato antidiscarica, Plis del Roccolo, comuni di Busto Garolfo e Casorezzo e Legambiente Parabago hanno voluto sottolineare con una manifestazione svoltasi l'altra mattina. Ma lo scopo dell'incontro non era soltanto portare avanti la protesta, bensì anche illustrare, una volta di più, agli intervenuti le bellezze del parco e i danni che il progeto Solter, ad avviso dei suoi detrattori,rischia di creare. "Le persone - è stato sottolineato - devono rendersi conto dei danni che la realtà della Cava rischia di subire da questo progetto, danni che sono anche relativi al patrimonio faunistico, pensiamo al cervo volante che è specie pregiata bisognosa di essere tutelata; la natura sta diventando sempre più importante e occorre dare un segno davvero forte in sua difesa".

