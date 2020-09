"Assurdo tagliare il pulmino ai disabili"

"Sgomento e preoccupazione per i ragazzi disabili di Rho e del Rhodense. Lasciarli a piedi senza pulmino per andare a scuola è inaccettabile".

"Sgomento e preoccupazione per i ragazzi disabili di Rho e del Rhodense. Lasciarli a piedi senza pulmino per andare a scuola - a cinque giorni dall’inizio delle lezioni - è inaccettabile. Ben comprensibile lo smarrimento delle loro famiglie, colte a dir poco di sorpresa da questa pessima notizia. Il momento è difficile per tutti, nessuno lo nega, ma tagliare il servizio di trasporto per i ragazzi disabili è ingiustificabile. Quanto meno, occorreva maggiore tempismo nella comunicazione di questa decisione grave e inaspettata e almeno fornire una soluzione alternativa concreta. Attendiamo le prossime comunicazioni della società che si occupa di questo servizio. Ovviamente mi riservo di sollevare la questione in Parlamento e andare fino in fondo" così il vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera, Fabrizio Cecchetti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro