COVID: 14 nuovi casi a Magenta

Il Covid-19 in vacanza non ci è andato, nemmeno in agosto. A Magenta, nel corso del mese, sono stati registrati 14 nuovi casi di positività al virus.

Il Covid-19 in vacanza non ci è andato, nemmeno in agosto. A Magenta, nel corso del mese, sono stati registrati 14 nuovi casi di positività al virus, di cui 4 rilevati nella seconda metà e riconducibili a persone appena rientrate dai luoghi di villeggiatura. Alla data di mercoledì 6 settembre, 12 risultavano essere i contagiati, di cui 3 ricoverati in ospedale; da segnalare anche un guarito e, purtroppo, un nuovo decesso. In linea con l’andamento nazionale, l’età media dei contagiati a Magenta si abbassa: 3 dei pazienti ‘agostani’ hanno tra i 20 e i 35 anni. I casi totali che hanno riguardato i magentini dall’inizio della pandemia salgono quindi a 191, con 24 decessi registrati. .

