Intesa Powervolley-Diavoli Rosa

Si rafforza l’unione tra Powervolley Milano e Diavoli Rosa. Accordo tra il presidente Powervolley, Lucio Fusaro e il presidente dei Diavoli Rosa, Alessandro Degli Agosti.

Si rafforza ulteriormente l’unione tra Powervolley Milano e Diavoli Rosa. Dopo l’avvio della collaborazione, iniziata nella stagione 2019-2020, con il focus proiettato sul settore giovanile delle due società̀ con particolare rilievo per i giovani talenti da inserire nel campionato di Superlega e Serie A3, i due club hanno deciso di dare vita ad un’intesa unica nel suo genere volta ad esaltare e valorizzare gli atleti del territorio: la fusione dei settori giovanili con le squadre che parteciperanno ai rispettivi campionati di categoria che avranno il nome Diavoli Powervolley. L’accordo è stato ratificato dai presidenti delle due società: da una parte Lucio Fusaro, numero uno dell’Allianz Powervolley Milano, dall’altra Alessandro Degli Agosti, massimo dirigente dei Diavoli Rosa. Un’intesa ricca di significato e permeata dei valori più profondi dello sport, con l’obiettivo di formare e crescere in primis uomini oltre che grandi atleti. "Ciò che mi sta più a cuore è la comunione di intenti e di valori su cui si fonda questo progetto – commenta il presidente Fusaro –. I Diavoli Rosa da sempre sono sul territorio e da sempre lavorano bene con il settore giovanile. La fusione tra loro e il nostro settore giovanile sotto l’egida di Powervolley è un qualcosa di straordinario che speriamo di poter trasmettere anche ad altre realtà". Un’alleanza sportiva trasversale che coinvolge i settori giovanili, ma che passa anche dai campionati di Serie B, Serie A3 fino alla Superlega. "Noi avevamo la necessità di portare ai massimi livelli i giovani che crescono nel nostro settore giovanile – analizza il presidente Degli Agosti – e Powervolley per noi rappresenta lo sbocco naturale per questi atleti. Poter dare un’idea di obiettivo per tutti ed è uno stimolo per questi giovani". Accanto all’aspetto tecnico tuttavia non mancherà l’attenzione alla crescita umana dei giovani atleti, che rispecchia il senso anche sociale di questa alleanza. "L’obiettivo è quello di aiutare gli atleti ad avere un’educazione sportiva ma anche umana che possa aiutare i ragazzi a sapersi muovere nella vita di tutti i giorni – conclude patron Fusaro –: è un aspetto sul quale puntiamo molto come dimostra anche la nostra Powervolley Academy, Sport & Work, nata per aiutare i giovani atleti in percorsi di alternanza scuola-lavoro". Le squadre, che si chiameranno così Diavoli Powervolley, avranno così l’obiettivo di esaltare non solo l’aspetto sportivo, ma anche quello umano dei ragazzi. "Prima di tutti bisogna tirar su degli uomini fuori dal campo – è il commento finale del numero uno dei Diavoli Rosa –, insegnando loro i valori profondi della vita. Noi cerchiamo di dare loro il percorso migliore, cercando di portare loro al massimo livello possibile, con la speranza che quando avranno terminato di giocare a pallavolo sapranno muoversi nel mondo del lavoro con un’educazione di un certo tipo".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro