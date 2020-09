Edificio della biblioteca a nuovo

I lavori riguarderanno sia le facciate sia la copertura. Importo totale: 260 mila euro. L'edificio che ospita la biblioteca comunale di Busto Garolfo si rimette a nuovo.

I lavori riguarderanno sia le facciate sia la copertura. Importo totale: 260 mila euro. L'edificio che ospita la biblioteca comunale di Busto Garolfo si rimette a nuovo per acquisire un valore aggiunto in termini di sicurezza e funzionalità. Il progetto della giunta del sindaco Susanna Biondi scorre tra le righe di una relazione composita che abbraccia non solo gli oggetti dei lavori, ma anche le dimensioni di metratura e il tipo di materiale impiegato. "Il progetto - vi si legge - prevede la sostituzione dell'intera copertura e del manto con una nuova struttura in legno lamellare". Il materiale ricalcherà quelli già presenti sulle coperture già presenti nella parte restante dell'edificio villa comunale. L'intervento muove dalla necessità di dotare l'edificio di un ulteriore rafforzamento dal punto di vista della prevenzione sul piano sismico "Inteso - si legge ancora nella relazione - ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente". Il lavoro oggetto di esecuzione discende da un'accurata valutazione del grado di sicurezza. Il documento contempla la messa in campo di altre azioni di particolare rilevanza per portare all'edificio un'iniezione di irrobustimento. Tra queste figura "La modifica alla sospensione delle travi lignee dell'impalcato del sottotetto". Entra nel novero anche l'opera concernente "La sistemazione e il consolidamento degli undici torrini in mattoni esistenti sulla copertura". Tra le altre migliorie programmate, non da ultime, la "Messa in sicurezza della gronda e delle marnette perimetrali" e la riqualificazione delle murature che saranno private della parte di intonacatura ormai in logoramento. Tutto con l'attenzione alla valenza storica dell'edificio che risale al Settecento e sorto dove un tempo rifulgeva un castello.

