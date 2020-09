In ricordo di chi non c'è più

Il ricordo di chi, purtroppo, non c'è più, volato via a causa del Covid, o durante il periodo di lockdown e che non ha potuto ricevere un dignitoso saluto. Messa al cimitero di Nosate.

Il ricordo di chi, purtroppo, non c'è più, volato via a causa del Covid, o durante il periodo di lockdown e che non ha potuto ricevere un dignitoso saluto. Nosate ha reso omaggio ai suoi cari defunti e lo ha fatto con una 'speciale' Messa al cimitero. Un momento di commozione ed emozione, appunto per commemorare quei cittadini che se ne sono andati per sempre.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro