MATT&BISE a Venezia

La storia affronta una tematica di grande attualità, il revenge porn: la diffusione sul web, con sistemi di messaggistica online di immagini e/o video privati a sfondo sessuale.

Sbarcherà domenica al Lido di Venezia Matteo Pelusi, meglio noto come Matt e ancor meglio noto insieme al suo storico “socio” Valentino Bisegna come MATT&BISE, i giovani youtuber il cui canale conta oltre 2 milioni e mezzo di iscritti e 450 milioni di visualizzazioni…

Veri punti di riferimento per la Generazione Z, MATT&BISE sono protagonisti di un piccolo cameo all’interno di REVENGE ROOM, cortometraggio diretto da Diego Botta con ELEONORA GAGGERO, LUCA CHIKOVANI, MANUELA MORABITO, a cui si aggiungono VIOLANTE PLACIDO e la partecipazione straordinaria di ALESSIO BONI.

Matteo Pelusi, anche in rappresentanza di Valentino Bisegna, sarà a Venezia per la première di REVENGE ROOM, una produzione ONE MORE PICTURES con RAI CINEMA, che lunedì 7 settembre sarà Evento speciale alla 77ª Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, e disponibile in contemporanea su RaiPlay.

La storia affronta una tematica di grande attualità, il revenge porn: la diffusione sul web, con sistemi di messaggistica online di immagini e/o video privati a sfondo sessuale a scopi vendicativi e senza il consenso della persona ritratta.

Un fenomeno recente ma dalla diffusione spaventosa: uno studio della European Women's Lobby stima che solo in Europa circa 9 milioni di ragazze hanno subito una qualche forma di violenza online prima dei 15 anni.

Il cortometraggio diretto da Diego Botta è il primo dei tre diversi contenuti, ognuno pensato per un differente canale di distribuzione, su cui si articola il progetto. Gli seguiranno infatti un cortometraggio in Virtual Reality 360° diretto da Gennaro Coppola (che sarà presentato a Roma nel programma di Videocittà, il Festival della Visione, e in contemporanea sulla App Rai Cinema Channel VR) e un video mapping narrativo realizzato dal Rufa in collaborazione con la società di VFX Direct 2 BRAIN (la cui anteprima sarà in autunno a Roma, nell'ambito di un evento legato al revenge porn).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro