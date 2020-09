Il circolo fotografico di Nerviano 'La Rotondina' esorta i suoi concittadini a inviare materiale fotografico che confluirà poi in una raccolta dal titolo 'Contagiati dal sorriso'.

L'esperienza è di quelle da dimenticare e ricordare al contempo. Mandare al macero per la scia di sofferenza e morti che ha lasciato e continua, sia pure in misura più contenuta, a lasciare e ricordare per la fierezza con cui una comunità l'ha vissuta e le ha dichiarato guerra sventolando la bandiera della speranza. E il ricordo scorre soprattutto nelle immagini. Per questo il circolo fotografico nervianese 'La Rotondina' esorta i suoi concittadini a inviare materiale fotografico che confluirà poi in una raccolta dal titolo significativo: 'Contagiati dal sorriso'. Un volume destinato a rendere la memoria di come Nerviano non si sia affatto prostrata alla pandemia, ma l'abbia guardata in faccia all'insegna del realismo e della voglia di rinascere. "Saranno le vostre immagini - dice il circolo rivolgendosi ai nervianesi - a raccontare la speranza durante il periodo di pandemia a Nerviano". Gli scatti potranno essere inviati via WhatsApp al 339/6732774. Per poterli mandare vi sarà tempo fino al 30 settembre.

