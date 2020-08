'Drive-through': 2 ore in più

Il servizio attivo presso il vecchio ospedale di Legnano per effettuare i tamponi Covid ai viaggiatori estenderà la sua attività di altre due ore giornaliere (da sei a otto ore).

La direzione della ASST Ovest Milanese informa che il 'drive-through' attivo presso il vecchio ospedale di Legnano per effettuare i tamponi Covid ai viaggiatori provenienti da Spagna, Grecia, Croazia e Malta, estenderà la sua attività di altre due ore giornaliere (da sei a otto ore). Pertanto, il nuovo orario è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30. Si ricorda che non è consentito l’accesso diretto al presidio ospedaliero. Per effettuare il controllo sanitario occorre prenotarsi tramite il portale telematico di ATS Milano: https://portale.ats milano.it/estero/index.php.

