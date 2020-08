Riqualificato l'ufficio tecnico

Una serie di importanti interventi sono stati messi in campo per l'ufficio tecnico comunale. Un'opera che si è strutturata su ambiti e campi differenti.

I lavori sono partiti da lontano e, ultimati in questi giorni, hanno consentito all'Amministrazione comunale di portare a casa un obiettivo di peso, ovvero la riqualificazione da cima a fondo dell'ufficio tecnico. Sul piano energetico così come su quello logistico. Gli interventi sullo stabile di via Ovidio a Parabiago, precisa in una nota l'assessore con delega a Edifici e Spazi Pubblici Dario Quieti, "Sono stati ultimati negli scorsi giorni con il cappotto termico e l'installazione dei nuovi serramenti a bassa trasmittenza termica". In precedenza l'attenzione era stata concentrata sulla rimozione dell'eternit presente sul tetto e sull'installazione di un impianto fotovoltaico nuovo di zecca. Un occhio si era, quindi, puntato alla necessità di togliere un elemento, l'eternit, il cui potenziale di nocumento risulta ampiamente noto e l'altro, invece, sull'esigenza di dare una marcia in più al risparmio economico con l'adozione di una nuova modalità di approvigionamento energetico. Un'attenzione, quella sull'edificio che ospita l'ufficio tecnico, su cui la giunta ha voluto soffermarsi fin dall'avvio del suo mandato. Non ultimo, nel novero delle migliorie apportate, è il panorama dei lavori legati al miglioramento dell'impianto di illuminazione, anche in questo caso con la priorità ben evidente di arrivare a una contrazione dei costi economici e dell'impiego di energia. Per favorire l'efficientamento energetico dell'edificio la giunta si è avvalsa anche di un finanziamento di 130 mila Euro che le è pervenuto direttamente dal Governo centrale. Nuova vita, infine, anche per l'impianto di climatizzazione. Un ampio panorama di novità che porta Quieti a sventolare la bandiera della soddisfazione: "La nostra capacità di intercettare finanziamenti - spiega sempre nella nota - ci ha consentito di eseguire anche questi efficientamenti presso l'ufficio tecnico comunale. Con la conclusione degli interventi per il cappotto e la sostituzione dei serramenti completiamo i lavori che fanno dell'ufficio tecnico l'edificio pubblico più all'avanguardia sul territorio in tema di efficientamento energetico".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro