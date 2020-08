'Vida Loca' dei Black Eyed Peas

Domenica 30 agosto i Black Eyed Peas calcheranno il palco degli MTV Video Music Awards 2020, per la prima volta nella loro iconica carriera.

È online il videclip di “VIDA LOCA” (feat. Nicky Jam e Tyga), il nuovo singolo dei BLACK EYED PEAS estratto da “TRANSLATION”, l’album di recente pubblicazione e primo sotto etichetta Epic Records.

La clip, che ha raggiunto 13 milioni di views in pochi giorni, vede ancora una volta un utilizzo di visuals straordinari, così come era già avvenuto per i precedenti singoli.

Il gruppo prende il controllo di un ufficio, di una palestra e della strada con grande energia e ballando un’ipnotica coreografia tra esilaranti camei di Nicky Jam e Tyga.

Domenica 30 agosto i Black Eyed Peas calcheranno il palco degli MTV Video Music Awards 2020, per la prima volta nella loro iconica carriera, e presenteranno il singolo “VIDA LOCA” in una performance che promette di essere ricca di sorprese!

Il singolo “RITMO (Bad Boys For Life)”, che ha inaugurato il nuovo progetto discografico del gruppo in soli 8 mesi ha conquistato dozzine di certificazioni platino in tutto il mondo (DOPPIO PLATINO in Italia) e numeri strabilianti. Con oltre 1,5 miliardi, tra streams e visualizzazioni del relativo video, è il brano più ascoltato della band. Senza contare che è stato anche il tema principale dalla colonna sonora del film di successo “Bad Boys For Life” (Original Motion Picture).

A seguire i BLACK EYED PEAS hanno dominato le classifiche radio e digitali con la hit "MAMACITA" con Ozuna e J Rey Soul (PLATINO in Italia), che ha superato i 450 milioni tra streams e visualizzazioni e raggiunto la #3 della “Billboard Hot Latin Songs Chart” e la #1 della “Billboard Latin Airplay Chart” e più recentemente con il singolo “FEEL THE BEAT” insieme a Maluma.

Ad oggi, i Black Eyed Peas hanno venduto oltre 50 milioni di album in tutto il mondo e hanno raggiunto numerosi #1. “TRANSLATION” accende il prossimo capitolo di questa grande eredità.

