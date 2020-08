aMotoMio... 10 anni

La ASD aMotoMio festeggia quest’anno il suo decimo anno di attività dedicata al settore delle due ruote a motore.

La ASD aMotoMio festeggia quest’anno il suo decimo anno di attività dedicata al settore delle due ruote a motore. Un Magazine nato dalla voglia di tre motociclisti, tre amici, con la voglia di raccontare la moto e il suo mondo da motociclisti “Normali”, quelli che siamo in fondo tutti, quelli che non hanno mai gareggiato, che non sono piloti professionisti, quelli che semplicemente amano guidare quella splendida invenzione che è la moto. “Noi come voi” è a volte lo slogan e da qui nasce l’evento che il 12 settembre hanno organizzato proprio per dare corpo ai festeggiamenti. “In Moto con Noi”, una frase facile, efficace e dal duplice significato. Il primo più aulico, legato al compleanno; da 10 anni vi portano “virtualmente” in moto con loro, raccontandovi i loro test, le esperienze, la passione per le due ruote.

Una giornata “vera” per incontrarsi, andare veramente in moto con loro e farei un giro insieme. Un giro dove saranno affiancati dagli istruttori del progetto MotoGT che oltre a fare da battistrada, nel corso della giornata vi aiuteranno a capire meglio la corretta posizione in sella, le traiettorie migliori per una guida sicura e tutti i trucchi per una guida consapevole. Il ritrovo è fissato per le 8.30 presso la piscina comunale di Cuggiono per la colazione. Dopo un primo briefing con gli istruttori si partirà alla volta dell’Oltrepò pavese sconfinando nel piacentino. (250 km totali circa) E’ prevista una sosta pranzo/merenda a circa ¾ del percorso in un luogo unico, dove un “casaro” speciale preparerà una selezione dei suoi formaggi unici al mondo. (e anche un salame da favola). Il pranzo sarà una occasione sia conviviale sia di approfondimento dei concetti di guida sicura (per chi lo vorrà) con gli istruttori. Dopo la merenda ci si avvierà tutti insieme per il rientro. E’ probabile che per chi volesse fermarsi un po’ di più con loro e per tutti gli amici che volessero raggiungerci nel tardo pomeriggio per fare festa, si organizzerà un’ulteriore momento conviviale (tipo aperitivo), ma quest’ultima fase è da confermare. La partecipazione alla giornata comprende: 1- tessera ASD aMotoMio, 2 – Tanica di emergenza Jollytank brandizzata aMotoMio 3 – la colazione 4 – Merenda/pranzo 5 - Ultimo ma non per ordine di importanza la presenza e i consigli di guida di 4 istruttori. Per partecipare è necessaria la prenotazione per poter garantire a tutti l’adeguato supporto degli istruttori il numero massimo è stabilito in 20 partecipanti. Potete contattare aMotoMio all’indirizzo fagna [at] amotomio [dot] it per bloccare il vostro posto e per tutti i dettagli specifici. Note importanti - Il giro si terrà nel rispetto delle regole del codice della strada. Ogni partecipante aderendo alla giornata dichiara che la sua moto è in regola con il codice della strada, che il guidatore possiede patente in corso di validità e capacità psico fisiche per condurre correttamente una motocicletta. Si richiede abbigliamento tecnico minimo ovvero (oltre al casco) giubbotto, guanti ecc . Per usufruire al meglio dei consigli di guida dagli istruttori sarebbe meglio non avere bauletto montato, ma questo è solo un consiglio. Ognuno è responsabile delle sue azioni. aMotoMio declina ogni responsabilità per danni ai guidatori o a terzi derivanti dall’uso delle proprie motociclette in strada. Gli istruttori presenti o i membri della redazione di aMotoMio si riservano il diritto di allontanare dai gruppi chiunque non si comporti seconde le regola di pacifica convivenza o chiunque, alla guida del suo mezzo rappresenti un evidente pericolo per sé e per gli altri. Tutto verrà svolto nel pieno rispetto del distanziamento sociale. Ogni partecipante è tenuto ad indossare la mascherina nei momenti di briefing o conviviali che non siano il pranzo, che per altro sarà sotto ad un portico all’aperto. Il giro è concepito per moto superiori ai 500cc. È stato scelto un posto unico e speciale per rendere ancora più esclusiva l’esperienza della giornata. La merenda sarà quasi totalmente a base di formaggi prodotti in loco e unici nel loro genere, pane fatto in casa oltre ad un assaggio di salame. Se hai problemi con questi alimenti (dopo aver confermato definitivamente la tua adesione) ti chiediamo di segnalarcelo, vedremo di trovare una soluzione. La merenda è occasione conviviale, ma non sentirti obbligato. Se vuoi portarti il pranzo al sacco siamo in piena collina, un posto dove sederti a mangiare con un bel panorama lo trovi di sicuro. Se non vuoi partecipare al giro ma semplicemente fare festa puoi farlo sapere, sempre alla mail sopra indicata, così che possano organizzare un aperitivo serale degno di nota per festeggiare tutti insieme. (Foto Orazio Truglio)

