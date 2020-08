Parabiago: 'Summer Time'

Ormai è una tradizione e, anche per questa estate, nonostante le problematiche per il Covid-19 non poteva mancare il 'Summer Time' parabiaghese, la rassegna di cabaret.

Ormai è una tradizione e, anche per questa estate, nonostante le problematiche legate al Covid-19 non poteva mancare il 'Summer Time' parabiaghese, la rassegna di quattro appuntamenti di cabaret promossa dal Comune di Parabiago in collaborazione con il DUC (Distretto Urbano del Commercio), Villa Corvini, l’Associazione Controllo del Vicinato, F.C.Parabiago e l’Istituto Musicale Aldo Radaelli. Quest’anno, allora, si è cominciato la sera dell’8 agosto e il primo a salire sul palco è stato Dado, comico e cantante italiano, già apprezzato per anni a Zelig. Il 15 agosto toccherà, invece, a Beppe Braida, comico e conduttore televisivo italiano. Il 22, ancora, l’appuntamento sarà con Claudio Lauretta, imitatore e comico italiano. Infine, il 29 agosto è il turno di una donna, Claudia Penoni del 1962, attrice, doppiatrice e comica italiana. Quest’anno, si legge in una nota comunale, la situazione di criticità sanitaria richiede la prenotazione del proprio posto presso il campo sportivo Rancilio di Villapia con ingresso da via Casorezzo. “Sarà un’occasione per vivacizzare e tenere compagnia alle famiglie parabiaghesi durante il mese di agosto. Quest’anno le misure di prevenzione sanitaria ci impongono maggiore attenzione per garantire il distanziamento, ma questo non ci ha demotivato dall’organizzare comunque i quattro appuntamenti con la risata e l’ironia. Vi aspettiamo”, queste le parole del sindaco Raffaele Cucchi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro