Turismo: bando da 17 milioni

Il bando, già pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (Burl), prevede uno stanziamento di 17 milioni di euro per la realizzazione e la riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e per strutture ricettive all'aria aperta.

Il bando, già pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (Burl), prevede uno stanziamento di 17 milioni di euro per la realizzazione e la riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e per strutture ricettive all'aria aperta. L'obiettivo è promuovere progetti di eccellenza e favorire la realizzazione e la riqualificazione di strutture ricettive alberghiere (alberghi o hotel, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi e condhotel) e strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta). La misura vuole garantire nuova linfa all'offerta ricettiva del territorio, promuovendo la 'ripartenza' del comparto e rendendo inoltre piu' attrattive le montagne, i laghi e le città d'arte della Lombardia. IL FINANZIAMENTO - Lo stanziamento di 17 milioni di euro e' dedicato alle micro, piccole e medie imprese. Le domande potranno essere presentate da martedì sino a giovedì 15 ottobre 2020. La misura finanzierà al 50% e a fondo perduto progetti per un investimento minimo complessivo di 80.000 euro, con la possibilità di ricevere un contributo massimo fino a 200.000 euro per progetti che rientrino nei seguenti macrotemi: enogastronomia & food experience; natura & green; sport & turismo attivo; terme & benessere; fashion & design; business congressi & incentive. DOMANDE SOLO ON-LINE - Le domande devono essere presentate esclusivamente in forma telematica, accedendo alla piattaforma www.bandi.servizirl.it e compilando l'apposita modulistica. Per tutte le informazioni sul provvedimento è possibile consultare il link: bando turismo aree aperte.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro