Interventi alla rete idrica

La giunta del sindaco Massimo Cozzi ha deciso di mettere mano in modo significativo alla sostituzione della rete idrica in tre vie cittadine, Roma, Mariani e Indipendenza.

La somma stanziata dà già conto dell'imponenza del progetto: 508 mila euro. La giunta del sindaco Massimo Cozzi ha deciso di mettere mano in modo significativo alla sostituzione della rete idrica in tre vie cittadine, Roma, Mariani e Indipendenza. Il via libera al progetto esecutivo è venuto in una delibera licenziata di recente dall'Amministrazione comunale di Nerviano. Il progetto, ricorda in una nota lo stesso primo cittadino, è figlio di una stretta di mano tra Comune e Cap Holding. "I lavori - spiega Cozzi - partiranno dal mese di ottobre nelle due vie di Sant'Ilario e proseguiranno in via Roma da febbraio dell'anno prossimo". Gli interventi programmati, chiarisce il primo cittadino a chiosa della spiegazione, saranno prodromici rispetto ad un altro lavoro da cui le tre vie sono attese in modo importante, quello della ridefinizione dell'asfalto. Si tratta del secondo lavoro di un certo rilievo messo in pista dalla giunta nervianese negli ultimi giorni dopo la decisione di intervenire anche sul plesso della scuola Materna di Sant'Ilario, intervento che comincerà a vedere la luce a fine settembre.

