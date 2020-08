230 mila euro per il campo

Il Comune di Casorezzo potrà apportare significative migliorie al campo sportivo 'Filippo Caccia Dominioni' grazie ad uno stanziamento di 230 mila euro di provenienza dalla Regione.

Il contributo è di quelli robusti. E servirà a dare smalto a un'importante struttura sportiva cittadina. Il Comune di Casorezzo potrà apportare significative migliorie al campo sportivo 'Filippo Caccia Dominioni' grazie ad uno stanziamento di 230 mila euro di provenienza dalla Regione. Un passo reso possibile, sottolinea il primo cittadino Pierluca Oldani sventolando la bandiera della soddisfazione, "Su proposta del consigliere regionale Gianluca Comazzi". Quartier generale dell'associazione calcio Casorezzo, l'impianto è da anni preziosa risorsa non soltanto per la valorizzazione della pratica sportiva, ma anche per la sua capacità di accoglierne la valenza sociale ed educativa proposta ai diversi ragazzi che si avvicinano. Del resto il suo biglietto da visita è di tutto rispetto: vi si trovano, infatti, due campi a cinque in erba naturale e altrettanti regolamentari a undici uno dei quali è riservato agli allenamenti e una tensostruttura utilizzata spesso dal sodalizio per l'organizzazione di varie iniziative che mettono d'accordo sport e aggregazione. Un particolare che Oldani ha ben presente. E per questo, nella nota con cui annuncia l'arrivo di questo contributo, conclude: "Un grande ringraziamento da parte mia personale e da tutta la comunità di Casorezzo".

