Una borseggiatrice in paese

La segnalazione è arrivata da una cittadina ed è corsa rapidamente sui social: "Cari residenti di Villa Cortese attenti, perché in paese gira una borseggiatrice". E, per aiutare ulteriormente i suoi concittadini a stare in guardia, ne indica anche le caratteristiche specificando che ha "Una mascherina e occhiali scuri". Il meccanismo è lo stesso messo in atto in diverse altre realtà; chi attenta alle borse si avvicina alle potenziali vittime fingendo di volerle abbracciare per affetto "Abbracciando e salutando come una vecchia conoscenza - rimarca la cittadina autrice della segnalazione - e con la scusa sfila orologi e collane". La signora, peraltro, ha riportato un episodio riferitole da un conoscente che, per fortuna, ha avuto l'accortezza di capire che quanto stava subendo era un tentativo di furto e lo ha sventato restando incolume, Ma è comunque un segno che il problema esiste. Che bisogna vigilare con attenzione. Per contrastare un fenomeno che, oltre a costituire una violenza verso una persona indifesa, svilisce anche il valore di un abbraccio autentico del quale nel quotidiano si avverte il bisogno. Per donare qualcosa di sé, non per sottrarre qualcosa che non ci appartiene ad altri.

