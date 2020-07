La ciclabile Robecco-Magenta

100 mila euro nel Bilancio di Assestamento di Regione Lombardia per realizzare il tratto di pista ciclabile che collegherà Robecco sul Naviglio e Magenta lungo la strada statale 526.

“Un’opera di collegamento utile ai residenti, ma anche ad incentivare il turismo di un territorio bello da vivere e da scoprire”. È il commento di Luca Del Gobbo, consigliere regionale di 'Noi con l’Italia', che ha chiesto e ottenuto lo stanziamento di 100 mila euro nel Bilancio di Assestamento di Regione Lombardia per realizzare il tratto di pista ciclabile che collegherà i Comuni di Robecco sul Naviglio e Magenta lungo la strada statale 526. “E’ un intervento che farà crescere l’area dell’ovest milanese da diversi punti di vista – prosegue Del Gobbo –: non solo per lo sviluppo della sicurezza, ma anche del rispetto ambientale, dell’incentivo alla promozione della mobilità ciclistica e pedonale, della garanzia dell’accessibilità ai portatori di handicap”. Del Gobbo ha ricordato anche che i 100 mila euro che entreranno nelle casse del Comune dell’Amministrazione di Robecco sul Naviglio per la pista ciclabile “Si aggiungono ai 350 mila euro già destinati con la delibera del 5 maggio scorso, che rendeva disponibili 400 milioni di euro per tutti i comuni lombardi, per opere pubbliche da far partire entro il 31 ottobre 2020. Un segnale di investimento davvero importante”.

