Lo shopping a 'Il Centro'

alla formula instant win1. E ancora…per gli appassionati di storia e arte, ma anche per tutti i curiosi, 'Il Centro' mette in scena la storia dell’antica Roma con ‘I Gladiatori – Gli eroi del Colosseo’, la mostra adatta a grandi e piccini, che fino al 27 settembre consente di fare un divertente viaggio nel tempo anche grazie alle tecnologie digitali di ultima generazione studiate in collaborazione con il Politecnico di Milano. Raggiungere 'Il Centro' in relax e sicurezza è ancora più facile con il servizio bus navetta in partenza da Milano Centrale2, che opererà seguendo tutte le disposizioni di contrasto da virus Covid-19. Al servizio bus navetta si aggiunge quello di car sharing di Share Now, official partner de 'Il Centro', che, oltre a tantissime auto, per gli iscritti all’area riservata de 'Il mio Centro' (www.centroilcentro.it) mette a disposizione un codice per registrarsi gratuitamente al servizio e avere a disposizione 6 parcheggi riservati tra i 10.000 del mall. Salute e sicurezza continuano ad essere la priorità assoluta de 'Il Centro' con l’iniziativa IlCentroOpeoplecare. appositamente ideata per rendere lo shopping un’occasione speciale da vivere in sicurezza, tramite: la sanificazione profonda di tutte le parti comuni, dei servizi igienici e di tutte le superfici della galleria; accesso alle toilette viene regolamentato da appositi ‘semafori’, appositi cestini per lo smaltimento di rifiuti potenzialmente contaminati come guanti, mascherine e fazzoletti monouso. Inoltre, percorrendo l’intera galleria, sono ben evidenziate le regole che il pubblico dovrà seguire all’interno della galleria restano le stesse: indossare la mascherina, coprendo naso e bocca, mantenere la distanza di sicurezza tra le persone, lavarsi le mani o utilizzare i disinfettanti distribuiti in galleria, rispettare gli ingressi nei negozi e i percorsi suggeriti e dare la precedenza a donne in gravidanza e persone con disabilità.

