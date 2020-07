Lombardia-Piemonte per la 'Fase 3'

Incontro a Palazzo Lombardia tra l'assessore alle Attività Economiche e Produttive e al Bilancio della Regione Piemonte, Andrea Tronzano, e l'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli. "Intesa sul metodo per uscire dall'emergenza".

Incontro a Palazzo Lombardia tra l'assessore alle Attività Economiche e Produttive e al Bilancio della Regione Piemonte, Andrea Tronzano, e l'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli. LAVORO SINERGICO - "C'è stata un'intesa immediata - hanno dichiarato Mattinzoli e Tronzano - sul metodo da seguire per affrontare l'uscita dall'emergenza programmando i mesi prossimi. Tutto questo partendo dal riconoscimento del lavoro sinergico tra le Regioni che oggi soffrono difficoltà complesse del sistema produttivo e occupazionale". Tanti i temi toccati, fra cui quello dell'Automotive, dell'Aerospazio, del Manifatturiero. SERVONO RISORSE CENTRALI - "E' necessario trovare insieme soluzioni che portino allo stanziamento di risorse dal livello centrale ai territori, per un rilancio concreto di tutto il tessuto imprenditoriale. Ora più che mai - hanno concluso gli assessori - è fondamentale individuare strumenti a medio-lungo termine per dare forza a idee e progetti di crescita comune".

