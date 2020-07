La nostra piscina...

"Il Naviglio con lo scorrere della sua acqua fresca era per noi la nostra meravigliosa “piscina”, niente costume o creme solari ma i nostri piedi ringraziavano!"

Oggi fa molto caldo e i miei nipotini mi hanno chiesto di accompagnarli in piscina. Non ne sono entusiasta ma per loro faccio questo ed altro... Non mi entusiasma andare tutto il giorno sotto il sole e “pucciarmi” in una vasca di acqua che il sole ha reso bollente e ritrovarmi in ammollo con mille altre persone. Per carità le piscine oggi sono molto belle, curate e piene di ogni comodità ma io sono rimasta affezionata alla mia piscina naturale di tanti e tanti anni fa. Infatti quando ero giovane non avevamo molto tempo per lo svago, c’era sempre qualche lavoro che ci aspettava ma appena potevamo ci radunavamo tra amiche e ci recavamo al Naviglio dove, per non dare scandalo, il massimo che potevamo fare era “pucciare” i piedi per poterci rinfrescare. Ai maschietti era concesso anche il Ticino ma era troppo pericoloso, bisognava essere esperti nuotatori e non era considerato adatto a noi femminucce.

Il Naviglio con lo scorrere della sua acqua fresca era per noi la nostra meravigliosa “piscina”, niente costume o creme solari ma i nostri piedi ringraziavano! Sicuramente ci facevano molto bene le interminabili chiacchierate e, perchè non dirlo, anche i tanti pettegolezzi che raccontavamo tra amiche e rivali.

Non avevamo di certo sdraio dove poterci coricare, il massimo che potevamo concederci era un muretto di cemento per sederci. Non portavamo accappatoi o asciugamani alla moda, i nostri piedi si asciugavano strada facendo così rimanevano freschi più a lungo. E non andavamo di certo comodamente in macchina ma utilizzando la nostra cara bicicletta...

Bhè non era un gran comfort di piscina ma a noi piaceva tanto e l’acqua era tanto fresca!

Nonna Adele, Cuggiono, anni ‘50

