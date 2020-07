Teleriscaldamento: 'stop' a chi non paga

Via Sauro/via Salici a Legnano: staccate in queste ore cinque tra le utenze che risultavano inadempienti al pagamento delle bollette. Ed è solo l’inizio.

Svolta storica, quella impressa in queste ore dall’intervento congiunto di AMGA, Aler e Comune di Legnano che, con i loro addetti, hanno provveduto a interrompere la fornitura del Teleriscaldamento agli inquilini di via Sauro/dei Salici che da anni non pagano le bollette.

E’ stato lungo e intenso il lavoro che ha portato all’azione di oggi: dopo anni di rapporti improduttivi tra le due aziende (Amga e Aler, appunto) e addirittura di contenziosi tra soggetti pubblici, la nuova gestione di AMGA ha segnato l’inizio di un dialogo decisamente più costruttivo, all’insegna della volontà di sanare una situazione ormai divenuta insostenibile. Il cambio di rotta era partito il 29 gennaio scorso, quando AMGA aveva inviato a tutti gli utenti morosi delle lettere di sollecito, fissando in 20 giorni dalla ricezione delle stesse il termine perentorio per provvedere al pagamento dell’insoluto. Giova precisare che tali comunicazioni tenevano conto anche di una morosità legata eventualmente ad un disagio socio-economico (riconosciuto dietro presentazione di adeguata documentazione).

Solo 2 dei 59 utenti cui era stata indirizzata la missiva risultavano effettivamente in questa situazione di fragilità. E mentre i 19 soggetti che, in quella sede, avevano chiesto un piano di rientro, stanno gradualmente regolarizzando la propria posizione, nei confronti dei 42 per i quali la comunicazione di gennaio è rimasta lettera morta, erano partiti gli accertamenti incrociati. Come si diceva, con il supporto della polizia locale di Legnano, le due aziende hanno provveduto ad asportare il contatore di cinque utenti, interrompendo così la fornitura: un’azione, questa, effettuata ai sensi contrattuali (mancato pagamento). Quella di queste ultime ore non sarà, tuttavia, un’azione isolata: AMGA è, infatti, fermamente intenzionata ad andare sino in fondo con le azioni di recupero coattivo delle morosità croniche e non supportate da ragioni di fragilità economica e sociale. Il tutto, per estirpare il modus operandi di chi ritiene di poter approfittare del bene comune, restando impunito, in sfregio a quei cittadini onesti che, certamente con sacrifici, onorano invece puntualmente i loro debiti. La collaborazione tra AMGA e Aler si gioverà presto di un ulteriore rafforzamento, grazie ad un protocollo d’intesa di cui farà parte anche il Comune di Legnano: grande attenzione e rispetto verso le famiglie in comprovata situazione di difficoltà, ma pugno di ferro ad oltranza nei confronti dei furbi.

