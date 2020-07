Estate di nuovo... 'gentile'

E’ tornata 'Estate gentile', l’iniziativa a favore della popolazione anziana di Legnano promossa dai Servizi Sociali del Comune e quest’anno coordinata da Auser, con il supporto di Croce Rossa, Protezione Civile e giovani volontari. Fino al termine di agosto, gli operatori forniscono compagnia telefonica agli utenti, si accertano delle loro condizioni di salute, ricevono e soddisfano eventuali richieste (accompagnamenti, consegna di spesa e farmaci), ovviamente nel rispetto delle misure volte a contenere la diffusione del Coronavirus. I volontari sono muniti di tesserino Auser con fotografia. Per accedere al servizio occorre chiamare il numero verde di Auser Filo d’Argento 800.995988, attivo 24 ore su 24 (con cellulare, è possibile telefonare anche allo 0331/455042, da lunedì a venerdì, tra le 9 e le 12 e tra le 15 e le 18).

