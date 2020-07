Le acque del Maggiore e Ceresio

Regione Lombardia sui laghi Maggiore e Ceresio ha attivato da tempo un percorso di collaborazione con le autorità svizzere al fine di migliorare la qualità delle acque. Possiamo confermare che la situazione sta migliorando, anche grazie agli interventi messi in atto.

"Regione Lombardia sui laghi Maggiore e Ceresio ha attivato da tempo un percorso di collaborazione con le autorità svizzere al fine di migliorare la qualità delle acque. Possiamo confermare che la situazione sta migliorando, anche grazie agli interventi messi in atto in questi anni che hanno prodotto risultati positivi". Così l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo interviene sui risultati dei campionamenti delle acque del Lago Maggiore e del Lago Ceresio nell'ambito dell'iniziativa e 'Goletta dei laghi' di Legambiente. L'assessore, dopo aver ringraziato Legambiente Lombardia per il lavoro di sensibilizzazione sulla qualità delle acque interne sottolinea che "soprattutto sul Lago Ceresio, dopo i lavori svolti con il progetto Acqua Ceresio e i fondi del Patto per la Lombardia possiamo confermare che la situazione delle acque è migliorata". "Dalle analisi svolte da Ats e dal lavoro scientifico dal Cnr, i cui risultati sono pubblicati anche sul sito del Ministero dell'ambiente - prosegue Cattaneo - si rileva che la qualità delle acque per il 2020 è buona a Lavena Ponte Tresa e a Porto Ceresio e eccellente a Brusimpiano. E il Sindaco di Porto Ceresio ha dichiarato la balneabilità delle spiagge di Porto Ceresio". LAVORO CHE PROSEGUE - "Il lavoro di Regione Lombardia sul monitoraggio delle acque di questo lago proseguirà - assicura Cattaneo - anche con una particolare attenzione al Rio Bolletta e in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti con l'obiettivo di rendere più noti i risultati delle indagini scientifiche approfondite, che da anni vengono condotte sui nostri laghi". "Queste analisi, infatti - conclude l'assessore - ci restituiscono una situazione delle acque in continuo miglioramento, sia dal punto di vista della qualità chimica sia di quella biologica e ambientale".

