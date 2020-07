'Ripartiamo per bene' questo il titolo scelto dal team News Ciclismo per la sua nuova impresa, un ciclo pellegrinaggio che li vedrà impegnati in una sfida solidale.

'Ripartiamo per bene' questo il titolo scelto dal team News Ciclismo per la sua nuova impresa, un ciclo pellegrinaggio che li vedrà impegnati in una sfida solidale. 1000 chilometri da Varese a Lourdes da percorrere in 6 giorni. Un'esperienza unica che unirà la passione per la bicicletta alle emozioni forti e al sacrificio fisico per raggiungere una delle più importanti mete di pellegrinaggio religioso. Il fine dell'iniziativa è la raccolta fondi a favore di due importanti realtà impegnate nel sociale: Fondazione Renato Piatti onlus che si prende cura di oltre 500 persone con disabilità intellettiva e relazionale e l’Associazione di Padre Damiano Puccini “OUI pour la VIE” impegnata in missioni umanitarie in Libano. La partenza è prevista sabato 1° agosto. Le tappe saranno 6: Torino-Susa (187 km), Susa- Gap (150 km), Gap-Avignone (143 km), Avignone-Narbonne (200 km), Narbonne-Tolosa (160 km), Tolosa-Lourdes (160 km). Venerdì 7 agosto è previsto il rientro a Varese. I 'pellegrini in bicicletta' saranno 7, guidati dal presidente del team NewsCiclismo Alessandro Locatelli. A questa sfida contro sé stessi parteciperà anche Michele Imperiali, Direttore Generale di Fondazione Piatti, la Dr.ssa Valentina Mera, impegnata durante i lockdown al Pronto Soccorso di Varese, Flavio Baggio, Massimiliano Casnati, Kata Taras e Giovanni De Molli. "Un’idea nata durante il lockdown, mentre la NewsCiclismo era impegnata in raccolta fondi con sessioni di pedalate virtuali, per l’acquisto di mascherine e dispositivi di protezione da donare a chi faceva assistenza – spiega Alessandro Locatelli, Presidente NewsCiclismo- Non saremo soli ad affrontare questi 1000 chilometri. Lungo il percorso saremo accompagnati da squadre di ciclismo dei territori che attraverseremo, la prima a dare disponibilità è stata la Penta bike di Biella. Inoltre, voglio ringraziare Golden Egg e Cicli Ambrosini per il supporto tecnico che ci hanno concesso". "Quest’anno dopo aver affrontato e superato insieme a tutte le famiglie, agli ospiti e allo staff di Fondazione Piatti la difficile sfida della pandemia ho deciso, come segnale di ripartenza, di prendere parte ad un'altra sfida unica insieme agli amici di NewsCiclismo: pedalare da Varese a Lourdes – afferma Michele Imperiali, direttore generale di Fondazione Piatti – Per me è un grande impegno fisico e mentale perché parliamo di 1000 km in 6 giorni dopo mesi di allenamento discontinuo ma voglio lanciare il cuore oltre l'ostacolo perché anche questa volta lo farò per le persone a cui ho dedicato la mia vita professionale: le persone con disabilità. Essere sempre più vicino ai “miei” ragazzi mi motiva a trovare risorse inaspettate anche nei momenti più difficili". Per sostenere la raccolta fondi, la Società Ciclistica Alfredo Binda ha donato 1000 borracce personalizzate ad hoc per l'evento che verranno distribuite in cambio di un'offerta minima. Una parte del ricavato verrà devoluto a Fondazione Renato Piatti onlus per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale ancora necessari per proteggere ospiti e operatori della Fondazione. In un mese, ad esempio, occorrono oltre 8.000 mascherine chirurgiche, più di 4.500 mascherine FFP2 e circa 2.800 camici che gli operatori devono indossare durante il turno, per proteggere 500 persone con autismo e disabilità. L’altra parte del ricavato verrà devoluto a favore dell'Associazione “OUI pour la VIE” con sede a Damour a pochi chilometri da Beirut che si occupa di assistenza per i numerosi profughi iracheni e siriani in fuga dalla guerra. Si potranno seguire gli aggiornamenti live della pedalata solidale 'Ripartiamo per bene' sui social network di @TeamNewsciclismo.com (Facebook), @Newsciclismo2009, @alessandroloca (Instagram) e sulla pagina Facebook di Fondazione Piatti @fondpiatti.

