I lavori pubblici a Busto

Sono sette e tutti di rilievo. Gli interventi in tema di lavori pubblici messi nero su bianco dall'Amministrazione comunale di Busto Garolfo per il triennio 2020-2022 abbracciano diversi ambiti. Il novero si apre con l'intento di dare un'iniezione di maggiore sicurezza alla villa comunale di via Magenta, per il quale è stata messa sul piatto una somma pari a 260 mila euro. Corposa anche l'operazione legata alla volontà di rendere più efficiente l'assetto energetico del plesso delle scuole primaria e dell'infanzia di via Pascoli. In questo caso la somma è di 211.910 euro. Attenzione puntata anche sulla RSA San Remigio con un importo di 178 mila euro. Nel caso specifico le migliorie riguarderanno gli impianti meccanici. Un occhio è stato posto pure sulla valorizzazione turistica e ambientale di una risorsa come l'ex lavatoio con 8.400 euro previsti per il primo anno e 161.600 per il prossimo. La voce più corposa spunta proprio per il 2021 ed è uno stanziamento di 950 mila euro al servizio di un progetto destinato a fare la felicità delle scuole e del centro sportivo del Comune. Il Comune si propone, infatti, di dare vita ad un nuovo centro polisportivo al coperto. Alla riqualificazione del fabbricato dell'area ex Pessina saranno dedicati lavori per 300 mila euro, all'irrobustimento del centro polifunzionale di Olcella 200 mila. Interventi che sono tarati su una popolazione di 13.875 abitanti, in leggera flessione di 108 unità rispetto al 2018 e la cui gran parte si situa nella fascia d'età compresa tra 30 e 60 anni con 5990 unità.

