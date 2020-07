A Legnano le eccellenze del nuoto

Ha preso avvio il 6 luglio, presso la piscina comunale di viale Gorizia, la preparazione di rifinitura di diversi nuotatori, in vista del 57° Trofeo Settecolli di Roma.

Ha preso avvio il 6 luglio, presso la piscina comunale di viale Gorizia, la preparazione di rifinitura di diversi nuotatori, in vista del 57° Trofeo Settecolli di Roma, importante evento internazionale che si disputa ogni anno a Roma, nelle vasche scoperte di 50 metri del complesso natatorio del Foto Italico. Per allenarsi adeguatamente in vista del Settecolli, valido anche come campionato italiano assoluto, unica gara internazionale della stagione, a scegliere Legnano sono i campioni europei Matteo Rivolta e la compagna di vasca della piscina Manara di Busto Arsizio, Arianna Castiglioni, i nazionali assoluti Andrea Vergani, Silvia Scalia e Ilaria Scarcella e diverse promesse del settore giovanile, sotto la sapiente guida del coach della nazionale Gianni Leoni, uno degli allenatori più innovativi degli ultimi tempi, che ha saputo creare una “base d’eccellenza” in quel di Busto Arsizio. Così, a pochi giorni dalla riapertura, avvenuta il 20 giugno scorso, la piscina legnanese è punto di riferimento non solo per chi è alla ricerca di sole e relax, ma anche delle eccellenze del nuoto italiano, che si alleneranno in città fino al prossimo 8 agosto, per poi raggiungere la capitale dal dall’11 al 13 per la disputa del meeting di nuoto considerato il più antico al mondo.

