La piattaforme dopo l'incendio

L'incendio divampato ha lasciato il segno. E ha portato all'impianto qualche scompenso che dovrà essere sistemato. Ma, almeno in parte, la piattaforma di via Resegone a Parabiago sarà ancora a disposizione dei cittadini. Lo fa sapere in una nota il Comune precisando che "I Vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno transennato l'area interessata dalle fiamme, ossia quella destinata al deposito dei rifiuti urbani pericolosi, impedendone l'accesso, sino a che non saranno espletate tutte le procedure per il ripristino della sicurezza e dell'agibilità". A coloro ai quali fosse necessario disporre di un sito per poter smaltire vernici, colle, toner, cartucce per stampanti, bombolette spray oppure solventi chimici a impiego domestico, l'Amministrazione comunale ha rivolto l'invito di recarsi all'impianto di via Volturno che sarà attivo nella medesima fascia oraria di quello di via Resegone ovvero dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 nei giorni compresi tra martedì e sabato e la domenica tra le 10 e le 12.

