Lega: oltre 2000 firme

Oltre duemila firme a sostegno delle tre petizioni lanciate da Matteo Salvini e più di 200 nuovi tesserati Lega. Questo è il bilancio positivo del Movimento durante il weekend appena trascorso tra gazebo e incontri pubblici nel territorio del Ticino, l’area ovest del milanese. “Stop cartelle esattoriali, stop vitalizi e stop clandestini. Dietro questa campagna di raccolta firme c’è un progetto di rinascita per il Paese intero. Progetto che la Lega costruisce tra la gente e in tutte le piazze d’Italia – dichiara Gianbattista Fratus, Referente Provinciale del Ticino della Lega per Salvini Premier – L’importante partecipazione di sabato e domenica lo testimonia: siamo uno dei pochi Movimenti politici che scende costantemente e capillarmente nelle piazze a presentare dei progetti concreti rivolti a tutti i tessuti sociali. Il mio ringraziamento va ai tanti cittadini che nonostante il caldo sono venuti a firmare e ad iscriversi alla Lega, ma soprattutto un ringraziamento e un abbraccio ai molteplici sostenitori che hanno contribuito all’organizzazione di questa campagna della Lega”. “In un solo weekend abbiamo organizzato 40 gazebo – spiega Riccardo Grittini, responsabile provinciale organizzativo della Lega – grazie ai quali abbiamo raccolto più di duemila firme. Dopo questo periodo difficile abbiamo voluto riprendere il contatto con la gente proprio dalle piazze, le stesse che fino a qualche mese fa erano state chiuse per via del lockdown. Abbiamo incontrato molta positività – prosegue Grittini – e molta voglia di fare e di ricominciare per tornare alla normalità”. “Un altro dato molto positivo – conclude Mattia Chiandotto, responsabile provinciale del tesseramento della Lega – sono le iscrizioni. Infatti in un solo weekend abbiamo registrato più di duecento iscritti. Ciò sta a dimostrare che la vicinanza alla Lega si attesta anche a livello locale, contribuendo così alla crescita dei gruppi cittadini”. È possibile sottoscrivere le proposte della Lega STOP cartelle Equitalia, STOP sanatoria clandestini e stop vitalizi anche su https://legaonline.it/firma/

