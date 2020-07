Donare sangue... insieme

'Donare sangue - Facciamolo insieme' è lo slogan che Donatorinati, l'Associazione donatori e volontari personale della Polizia di Stato, ha scelto per presentare la sua attività di raccolta sangue per il mese di luglio.

'Donare sangue - Facciamolo insieme' è lo slogan che Donatorinati, l'Associazione donatori e volontari personale della Polizia di Stato, ha scelto per presentare la sua attività di raccolta sangue per il mese di luglio. L'invito alla donazione è rivolto a tutti i cittadini in buona salute e di età compresa tra i 18 e i 65 anni. Si ricorda che per donare il sangue è necessario avere un peso corporeo non inferiore ai 50 chili. È essenziale recarsi al prelievo a digiuno con l'eccezione di poter bere un caffè, un tè o un succo di frutta. Non è consentito ingerire latte e derivati.

