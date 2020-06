'Cocktail in rosa' di prevenzione

L'iniziativa di 'Cuore di Donna': 'Il cocktail in Rosa del Castanese' per sostenere le attività di sensibilizzazione per la prevenzione contro il cancro al seno. I locali che hanno aderito.

Dice quel vecchio detto che "L'unione fa la forza", ma, in questo caso, fa anche e, soprattutto, prevenzione. E se il territorio chiama, beh... ecco che, subito, la risposta non tarda ad arrivare. Anzi. Già, perché i numeri dell'iniziativa 'Il cocktail in Rosa del Castanese' (così come l'hanno ribattezzata, visto che protagonisti saranno bar, pub, ristoranti, pizzerie e, addirittura, palasport con le loro creazioni da bere) sono davvero significativi. Ben 44, infatti, le attività commerciali del territorio che hanno aderito. "Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno dato la disponibilità - afferma la delegazione di Milano e Provincia di 'Cuore di Donna', promotore dell'evento - Sono in tanti e, soprattutto, entusiasti di supportare la nostra associazione e questo non può che essere motivo di grande orgoglio. Ancora un grazie enorme". Più nello specifico, poi, l'iniziativa vedrà i locali ideare un personale cocktail, rigorosamente rosa, fresco e analcolico, da servire ai propri clienti, con una parte dei guadagni che andrà a sostenere le attività di 'Cuore di Donna', volte alla sensibilizzazione sulla prevenzione contro il cancro al seno, purtroppo bloccata da febbraio per l'epidemia del Coronavirus.

Ecco, allora, l'elenco degli esercizi e delle località dove poter andare in compagnia di amici a gustare il cocktail in rosa

- Pub La Taverna - Piazza Mazzini, 17 Castano Primo

- Punto felice - Via per Buscate, 19 Castano Primo

- Il Golosone - Piazza Mazzini, 23 Castano Primo

- Bar Mazzini- Corso Martiri Patrioti, 1 Castano Primo

- Rosso di Sera - Piazza Mazzini, 30 Castano Primo

- Pasticceria Pariani - Piazza Mazzini, 13 Castano Primo

- Se mi vuoi caffè - via Bachelet -Castano Primo

- Bar Impero - Piazza Mazzini 83, Castano primo

- Bar Gelateria Xenia - Piazza Dante 4, Castano Primo

- Crimy cafe’ - via Gallarate, 35 - Castano Primo

- Bar Favole caffè - Via xxv aprile - Castano Primo

- Caffè Magenta - Viale Magenta, 69 - Castano Primo

- Bar Prestige - Piazza Mazzini, 89 - Castano Primo

- Al nostro bar - Piazza Mazzini, 69 - Castano Primo

- Al Gufo Ubriaco -Via del Pozzo, 15 - Castano Primo

- Perla Nera Via del Pozzo, 15 - Castano Primo

- Glamour Caffè - Via per Cuggiono, 3- Castano Primo

- Ristorante bistrot Gamba de Legn Corso Martiri Patrioti, 93- Castano Primo

- Ciao Bar - Via Lonate, 21 Castano Primo

- La Mela Verde - Piazza Della Filanda, 1 - Buscate

- Galindo Bar- Via Marconi, 11 - Buscate

- Ristorante Scia on Martin, Viale 2 giugno 1- Buscate

- Garavaglia - Piazza Baracca, 17 - Buscate

- Bar Tabacchi Ferrari - Via del Carmine, 2 - Buscate

- Bar Adagio - Via Lonate 22- Buscate

- Bar da Bramino - Piazza Baracca, 11-Buscate

- Vanzaghello Palazzetto, Via Gioacchino Rossini 10, Vanzaghello

- Bar Leo - Via Novara- Vanzaghello

- Bar Sport -Via Roma, 3 - Vanzaghello

- Bar Italia - Via Allea Comunale, 31 Turbigo

- La befana coffee bar - Piazza San Francesco angolo XXV Aprile -Turbigo

- Bella Vita lounge bar -Via Roma, 26- Turbigo

- The mood - piazza San Martino, 10-Inveruno

- Gelateria Colombo - via Dante Alighieri, 1 -Inveruno

- L’Ale bar - Via Arese, 10 - Robecchetto con Induno

- 2000 Volts Bar -Via Umberto l - Robecchetto con Induno

- Osteria La Briciola Piazza San Carlo Borromeo, 25 -Nosate

- Binda Bici bar - Via Saint Antonio-Nosate

- Bar centrale - via San Gregorio, 1 -Cuggiono

- Bar gelateria Luiami/bar Ivano, Piazza San Giorgio 25- Cuggiono

- Punto Caffè - via delle Alberine, 20 Magnago

- Bar Sweet love- Piazza Tricolore 3/c - Magnago

- Bar trattoria Italia -via Umberto I n, 36- Bernate Ticino

- Queen’s bar, Piazza Libertà 24/25- Arconate

