'Conosciamoci meglio'

Dopo l'esame di Maturità, anche quest’anno la LIUC offre a tutti gli interessati la possibilità di un orientamento individuale. Un'occasione per tutti i futuri studenti.

Dopo l’esame di maturità, per molti studenti è tempo di fare una scelta sull’università. Anche quest’anno la LIUC offre a tutti gli interessati la possibilità di un orientamento individuale, ossia un colloquio con un docente per entrare nel vivo della nostra offerta formativa e conoscere il piano di studi, con i diversi percorsi, gli insegnamenti di base e quelli specifici di ciascun indirizzo. Un’occasione unica, un momento per prendersi il giusto tempo per approfondire tutti i dettagli dei corsi LIUC, Economia Aziendale e Ingegneria Gestionale. L’appuntamento è dall’1 al 24 luglio. Per aderire, è necessario inviare una mail a orientamento [at] liuc [dot] it o telefonare al numero 0331/572.300, specificando a quale dei due corsi si è interessati. Lo staff provvederà a fissare un appuntamento con un docente. Sono previsti sia incontri in presenza presso la sede dell’Università (naturalmente nel rispetto delle norme anti Covid) sia a distanza attraverso una video chiamata. Il Servizio Orientamento è a disposizione, sempre dall’1 luglio, per effettuare l’immatricolazione ai corsi e rispondere a tutte le domande, anche in questo caso sia in presenza (con la possibilità di organizzare un tour dell’ateneo e della residenza) sia a distanza. Continuano in queste settimane anche i test di ammissione in distance: la prossima data per Economia (test obbligatorio solo per chi ha un voto di maturità inferiore a 85/100) è venerdì 24 luglio alle 15, mentre per Ingegneria (test obbligatorio per tutti) sono previste più date fino al 17 settembre. Per tutte le info http://www.liuc.it/articoli_orientament/test-di-ammissione-prime-date-on...

Da ricordare per le future matricole l’iniziativa 'Premiamo il merito', grazie alla quale chi ha conseguito un voto di maturità compreso tra 94 e 96/100 ha diritto a uno sconto del 25% sulla tassa di iscrizione, riduzione che sale al 50% per chi consegue un voto da 97 a 100/100.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro