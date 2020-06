Scazzosi Bcc Factoring

Roberto Scazzosi, 52 anni, avvocato, di Busto Garolfo, è il nuovo presidente di Bcc Factoring Spa, società controllata al 100% da Iccrea BancaImpresa Spa.

Roberto Scazzosi, 52 anni, avvocato, di Busto Garolfo, è il nuovo presidente di Bcc Factoring Spa, società controllata al 100% da Iccrea BancaImpresa Spa, che è la banca corporate del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Con un capitale sociale di 18 milioni di euro, Bcc factoring offre un mix di prodotti e soluzioni finanziarie per ridurre i tempi di incasso delle fatture, prevenire le insolvenze e aumentare la liquidità delle piccole e medie imprese italiane, attraverso le 136 Bcc aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, che è il terzo gruppo bancario nazionale per sportelli e il quarto per attivi, con 750 mila soci, 2.600 filiali e 4 milioni di clienti. "Il factoring è un 'moltiplicatore del credito' in quanto concede linee di affidamento proporzionali allo standing del portafoglio oggetto di intervento. Per sua natura il factoring è orientato a seguire i fabbisogni dell’impresa, soddisfa finalità commerciali ed è un ottimo strumento di salvaguardia del credito -spiega il presidente, Roberto Scazzosi-. Attraverso la cessione dei crediti le imprese che vogliono garantirsi una gestione professionale dei propri crediti e garantirsi un flusso di cassa regolare nel tempo nonché ridurre i costi operativi, possono trovare in Bcc Factoring una valida risposta alle proprie esigenze". Il nuovo presidente di Bcc Factoring Spa ha una lunga esperienza nel mondo del Credito Cooperativo. Consigliere di amministrazione della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate sin dal 2002, membro del consiglio di amministrazione della Federazione Lombarda delle Bcc dal 2012 al 2015, e membro del collegio sindacale della stessa Federazione dal 2015 al 2017, infatti, Roberto Scazzosi è dal 2010 il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e dal 2017 presidente del Collegio sindacale della Federazione Lombarda delle Bcc. La sua elezione è avvenuta nel corso dell'assemblea che si è tenuta lo scorso 10 giugno, che, oltre a lui, ha eletto gli altri cinque membri del consiglio di amministrazione (Carlo Napoleoni, Tiziano Cenedese, Franco Papini, Carlo Malvolti e Zita Volpini) e i componenti del collegio sindacale (Augusto Bagnoli, presidente; Pierluigi Brenna e Mario Chiavaroli, sindaci effettivi; Riccardo Andriolo e Francesco Pelagallo, sindaci supplenti). Direttore Generale di Bcc Factoring Spa è Paolo Iachettini e la società è membro attivo di Assifact (Associazione Italiana per il Factoring).

