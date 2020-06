San Rocco: la festa si farà

Emergenza Coronavirus: quest’anno la storica Fiera di san Rocco non sarà certamente cancellata, ma verrà proposta in una diversa modalità, attenta alla sicurezza ed alla normative.

A causa delle restrizioni di sicurezza causate dal possibile contagio del virus Covid-19 quest’anno la storica Fiera di san Rocco non sarà certamente cancellata, ma verrà riproposta in una diversa modalità, attenta alla sicurezza delle persone, rispettosa delle direttive governative. Il gruppo di Noi con l'Italia, nelle persone dei consiglieri comunali Massimo Peri e Cristiano Del Gobbo, insieme al segretario cittadino Mariarosa Cuciniello, hanno lavorato con tutte le altre forze politiche di maggioranza per una soluzione che sia rispettosa delle norme di sicurezza ma che nulla tolga al piacere di una festa e di una ricorrenza per Magenta inderogabile. "Siamo soddisfatti - afferma Peri - viene garantita la gioia di una festa a noi magentini molto cara, siamo in prima linea per coinvolgere le associazioni per meglio realizzare la festa del 16 agosto". Riguardo l'iniziativa annuale dei negozi aperti il giovedì sera il gruppo di NCI dichiara: "Considerate le restrizioni dovute all'emergenza Covid, sarebbe opportuno trovare una soluzione condivisa, affinché anche il commercio possa avere un po' di respiro e di aiuto".

