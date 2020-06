"Biondi: modello di garantismo"

Cordoglio e vicinanza alla famiglia da parte del presidente della Lombardia, Attilio Fontana, per la scomparsa di Alfredo Biondi. "Un vero liberale e autentico modello di garantismo".

"Cordoglio e vicinanza ai familiari e ai suoi cari". Li esprime Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, per la scomparsa di Alfredo Biondi. "Un vero liberale che ho saputo apprezzare - prosegue il governatore - per il modo in cui ha espresso il proprio pensiero in maniera sempre lucida e puntuale". "Lo ricorderò - conclude il governatore - come un autentico e importante modello di garantismo".

