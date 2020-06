Cinema al campo sportivo

Venerdì 26 giugno la rassegna cinematografica estiva organizzata dal comune di Parabiago. Il campo sportivo Venegoni-Marazzini si trasformerà in un tempio del grande schermo.

Gli appuntamenti sono dieci e tutti accattivanti. E mai come ora assumono un significato particolare perchè costituiscono un tassello di ritorno alla normalità aggregativa dopo l'emergenza pur se le cautele debbano permanere. Venerdì 26 giugno decolla la rassegna cinematografica estiva organizzata dal comune di Parabiago. Il campo sportivo Venegoni-Marazzini si trasformerà, quindi, in un tempio del grande schermo. Le proiezioni avranno sempre inizio alle 21.30 e abbracceranno il periodo fino al 28 agosto. La prima proposta è 'Il richiamo della foresta', seguiranno poi 'Odio l'estate' (3 luglio), '1917' (10), 'Richard Jewell' (17), 'Un figlio di nome Erasmus' (24) e 'Bad Boys for life' (31). Per quanto concerne agosto le pellicole saranno, invece, 'Dolittle' (7), 'Figli' (14), 'Sonic il film' (21) e 'Jo Jo Rabbit' (28). Proiezioni in grado di intercettare riflessione e comicità, impegno ed evasione. "Poter offrire ai cittadini eventi estivi e riprendere la programmazione del cinema - spiega il sindaco Raffaele Cucchi - è per noi un immenso piacere. Dopo il periodo di chiusura ed emergenza, infatti, in tanti desideriamo tornare alla normalità, non sarà proprio così nell'immediato perché occorre mantenere i comportamenti di sicurezza acquisiti sino ad ora, ma sicuramente potremo riprendere la vita sociale con il rispetto della distanza di almeno un metro l'uno dall'altro". Le varie proposte filmiche sono state scelte dal comune in collaborazione con lo spazio cinema Anteo di Milano.

