4,5 milioni per il Terzo Settore

Dal 20 giugno e fino alle 12 del 31 luglio, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato lombarde potranno presentare le domande per partecipare, con i loro progetti e iniziative, al bando 2020 del Terzo Settore, attraverso una procedura totalmente on line. "Uno strumento voluto da Regione Lombardia - dice l'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini - per sostenere chi s'impegna coi fatti a servizio della collettività. Come prima cosa perciò mi preme ringraziare tutti i volontari che, anche durante l'emergenza, hanno fatto la loro parte senza mai tirarsi indietro, con grande generosità". I contenuti saranno valutati da una commissione 'ad hoc' che stilerà una graduatoria in base ai progetti definitivi ricevuti. LE NOVITA' PIU' IMPORTANTI DELL'EDIZIONE 2020 - Sono numerose le novità di questa edizione. La prima e' l'aumento della dotazione rispetto al 2019. "Abbiamo incrementato - spiega l'assessore - non solo le risorse, portandole da 3 a 4,5 milioni di euro, ma anche la copertura ai costi, passata dal 70% all'80%, con la riduzione della quota di cofinanziamento a carico degli enti. Oltre alla semplificazione delle procedure". "Si sono quindi distinte - precisa Bolognini - le iniziative dai progetti. Per quanto riguarda le prime abbiamo previsto il sostegno ad interventi mirati su obiettivi specifici, in contesti ambientali circoscritti. Per i progetti poniamo un'attenzione particolare alla 'rilevanza locale' che essi hanno. Ovvero all'impatto delle proposte sul territorio di riferimento, non solo dal punto di vista geografico, che e' l'aspetto direi più naturale, ma anche per quel che riguarda gli aspetti ambientali, culturali e sociali". TEMI DI RILIEVO CHE MERITANO APPROFONDIMENTO - Nel corso di questi ultimi mesi, partendo dal confronto col Terzo Settore e dalle esperienze dei bandi precedenti, l'assessorato ha colto alcuni temi di particolare rilevanza che meritavano attenzione e approfondimento. "Per esempio - dice l'assessore Bolognini - il moltiplicarsi delle attività straordinarie, svolte come risposta alla situazione di emergenza Covid-19. Poi il sostegno offerto a situazioni di fragilità e di bisogno, determinate anche dalla pandemia, che coinvolgono fasce di popolazione particolarmente esposte. Quindi il rafforzamento del coordinamento regionale e territoriale del Terzo settore, sia a livello istituzionale che interno. Infine c'è tutto il tema della promozione dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione". NON SOLO AIUTO ECONOMICO, MA METODO E MODELLO VIRTUOSO - "E' sicuramente molto importante sostenere economicamente progetti e iniziative - precisa Stefano Bolognini - ma quello che mi sta più a cuore è individuare con associazioni e organizzazioni un metodo che faccia crescere la capacita' di lavorare insieme, per organizzare risposte efficaci ed integrate ai bisogni. In altre parole Regione Lombardia vuole contribuire a valorizzare, incentivare e promuovere un modello che è già virtuoso e che costituisce un'eccellenza, ma che ha ulteriori margini di crescita. Affinché non sia solo un destinatario degli interventi di politica regionale e locale, ma sia protagonista della vita sociale e civile lombarda". VOLONTARIATO PATRIMONIO INESTIMABILE PER NUMERI E QUALITA' - "Il Terzo Settore in effetti - conclude l'assessore Stefano Bolognini - rappresenta un patrimonio inestimabile per la nostra Regione, in alcuni casi addirittura secolare, di buone pratiche e spirito solidaristico. Ricordo che 1 lombardo su 7, per esempio, e' impegnato ad aiutare gli altri e che il 20% dei lombardi finanzia associazioni che si occupano di aspetti sociale, contro il 15% della media nazionale. Valori vissuti dunque, attraverso i quali si rafforzano le relazioni sociali e cresce un senso di appartenenza e di partecipazione attiva alle comunità. Lo documenta chiaramente il primato della Lombardia in Italia, anche per numero di persone sopra i 14 anni che si occupano, gratuitamente e in diversi modi, degli altri".

