Legnano: al via i centri estivi

Tutte le domande di iscrizione ai centri estivi 2020 dei residenti a Legnano sono state accolte. I centri verranno attivati nelle scuole. Si comincerà il 22 giugno.

Tutte le domande di iscrizione ai centri estivi 2020 dei residenti a Legnano sono state accolte. I centri verranno attivati nelle scuole e, precisamente, 2 per le scuole dell'Infanzia presso la scuola Anna Frank per 6 settimane (dal 22 giugno al 31 luglio) e scuola Collodi per 7 settimane (dal 22 giugno al 7 agosto). Nell’ultima settimana di attività gli utenti iscritti presso la scuola Anna Frank verranno accolti presso la scuola Collodi. Quindi, 2 per le primarie e secondarie di primo grado presso la cuola Pascoli per 7 settimane (dal 22 giugno al 7 agosto) e alla scuola Toscanini per 7 settimane (dal 22 giugno al 7 agosto). Tutti gli utenti iscritti presso la scuola Rodari verranno accolti presso la scuola Toscanini per tutta la durata del centro estivo. Per la frequenza durante il mese di agosto, infine, è in corso una ricognizione, vista l’intenzione di attivare un’unica sede presso le scuole Toscanini. La frequenza è subordinata all’accettazione degli utenti iscritti presso le scuole Rodari e Pascoli del trasferimento della sede.

