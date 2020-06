Don Claudio nuovo coadiutore

Classe 1976, don Claudio, adesso ancora in forze come vicario parrocchiale a Lonate Pozzolo, comincerà il suo percorso nella nuova realtà di Buscate dal 1° settembre.

Nuovi arrivi in Comunità Pastorale a Buscate: a settembre ecco, infatti, don Claudio Travascio. A darne annuncio una missiva ufficiale di Monsignor Luca Raimondi, vicario episcopale per la zona di Rho. Classe 1976, don Claudio, adesso ancora in forze come vicario parrocchiale a Lonate Pozzolo, comincerà il suo percorso nella nuova realtà dal 1° settembre. Risiederà nella casa parrocchiale di Buscate e rivestirà il ruolo di coadiutore, accanto al parroco Don Piero, diventando il punto di riferimento del paese. Un compito che sarebbe dovuto spettare dal settembre scorso a don Franco Balzarini che, però, ha dovuto rinunciare per motivi di salute.

