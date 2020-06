Tanti auguri 'Barba'

Ogni ricorrenza speciale merita degli auguri speciali! È il caso del signor Luigi Giudici, per gli amici il 'Barba', che proprio quest'oggi (11 giugno) spegne la sua ottantesima candelina.

Ogni ricorrenza speciale merita degli auguri speciali! È il caso del signor Luigi Giudici, per gli amici il 'Barba', che proprio quest'oggi (11 giugno) spegne la sua ottantesima candelina. Un giorno importante che la figlia Gaia vuole imprimere nella memoria, organizzando per il papà una sorpresa senza precedenti. Degli auguri “social” condivisi non solo con gli amici più cari, ma con tutti i lettori di Logos. Legnanese dalla nascita, Luigi ha dedicato la vita alla sua carrozzeria dove ha intrapreso la professione di verniciatore. Nel corso della sua lunga carriera ha eseguito moltissimi lavori, tra cui la verniciatura di imbarcazioni molto importanti. Accanto al lavoro, Luigi ha sempre coltivato la passione per la pesca, che ha poi trasmesso al figlio Luca.

Una vita, quella di Luigi, dedicata al lavoro e alla famiglia, costruita insieme all’amata moglie MariaRita con la quale ha condiviso cinquanta meravigliosi anni di matrimonio. È proprio in occasione di questo traguardo importante che i figli Gaia e Luca, insieme ai nipoti Teo e Linda, desiderano porgere i loro auguri più cari al loro amato Luigi.

