Sodalitas: parola fine, ma...

Da una parte l'orgoglio per avere scritto la parola fine su un'annosa vicenda. Dall'altra l'amarezza perché il coro, nell'ultimo consiglio comunale, non è stato all'unisono. La lista di maggioranza 'Busto Garolfo Paese Amico' ritorna sulla vicenda della querelle tra Comune e Sodalitas che durava da anni e si è risolta con una stretta di mano dopo avere preso vie legali. Un'intesa che avrà la durata di vent'anni, prevede per il comune l'incasso di un canone di un milione di Euro e il mantenimento nella struttura posta in via Deledda degli accreditamenti regionali in grado di far contenere i costi delle rette degli ospiti. L'accordo non è però piaciuto all'opposizione del Centrodestra che, eccezion fatta per il consigliere Massimo Luigi Luoni, ha alzato la paletta rossa. "Il gruppo consiliare 'Busto Garolfo Paese Amico' - si legge nel comunicato - non può esimersi dal sottolineare il comportamento dell'opposizione contro al rinnovo della convenzione nonostante le belle parole spese nei giorni precedenti dal suo capogruppo (Angelo Pirazzini, ndr). Era stato il consigliere Pirazzini a lodare l'azione dell'Amministrazione e il risultato raggiunto. Alla prova dei fatti, tuttavia, il comportamento del gruppo 'Centro Destra Unito' è stato completamente diverso". Insomma, la maggioranza imputa all'opposizione un cambio di passo nella valutazione della delibera. E sottolinea come, a suo avviso, "Ha prevalso ancora una volta la vecchia politica , quella per cui l'opposizione deve votare sempre e comunque contro ogni misura presentata dalla maggioranza, anche quando nel concreto si condivida totalmente un provvedimento". Alla fine, la vicenda si è avviata all'epilogo, ma non tutti gli strumenti dell'orchestra si sono ancora accordati su un'unica nota.

