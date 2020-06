'L'ombra della depressione'

Dopo Campania e Lazio, arriva in Lombardia il percorso di sensibilizzazione 'Uscire dall’ombra della depressione', organizzato da Fondazione Onda e patrocinato dalla Regione.

Questo periodo di isolamento sociale dovuto all’emergenza Coronavirus ha portato alla luce il delicato tema della salute mentale, tanto che l’OMS ha parlato di un’emergenza COVID-19 anche psichica, data dall’aumento di disturbi quali ansia e depressione. Quest’ultimo disturbo in particolare è già riconosciuto come la prima causa di disabilità a livello globale, con un notevole impatto sulla vita di chi ne soffre. Per combattere la depressione e superarne gli stigmi, è sicuramente importante fare rete sul territorio coinvolgendo gli attori istituzionali e sanitari. Per questo, dopo Campania e Lazio, arriva in Lombardia il percorso di sensibilizzazione 'Uscire dall’ombra della depressione', organizzato da Fondazione Onda e patrocinato da Regione Lombardia, da SIP - Società Italiana di Psichiatria, da SINPF – Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, da Cittadinanzattiva e da Progetto Itaca che farà tappa in altre 8 Regioni italiane. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere azioni a livello territoriale per facilitare l’accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate attraverso il coinvolgimento di Istituzioni e rappresentanti locali a livello medico, assistenziale e sociale. L'appuntamento è lunedì 15 giugno, dalle 11.30 alle 13.

