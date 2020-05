Se ami la Lombardia, chiedi trasparenza

Chiedere il perchè di alcune scelte e non altre non vuol dire denigrare la nostra Regione, vuol dire amarla e volerla migliore. Altrimenti non avremo imparato nulla.

No, non è normale, non deve e non può esserlo. “L’indice Rt a 0,51 vuol dire che per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette. Questo vuol dire che non è cosi semplice trovare due persone infette nello stesso momento per infettare me”. La clamorosa gaffe dell’Assessore alla Welfare (Sanità) di Regione Lombardia non può essere accettata, così come è doveroso chiedere al Presidente Attilio Fontana se davvero Regione Lombardia ha fatto di tutto (e bene) per salvare anche solo uno dei quasi 16.000 morti regionali di Coronavirus. Dalla gestione delle zone rosse alle RSA, dai ritardi di tamponi e materiale per il personale sanitario (le verifiche a tutti dopo oltre due mesi dall'inizio dell'emergenza) alle verifiche delle persone sintomatiche. Chiedere non vuol dire denigrare la nostra Regione, vuol dire amarla e volerla migliore. Altrimenti non avremo imparato nulla.

