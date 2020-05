Ospedale Bergamo: "Grazie a tutti"

L'assessore regionale Pietro Foroni è intervenuto a Bergamo, all'ospedale realizzato all'interno della Fiera per assistere i pazienti affetti da Coronavirus, per ringraziare tutti.

L'assessore regionale al Territorio e alla Protezione civile Pietro Foroni è intervenuto a Bergamo, all'ospedale realizzato all'interno della Fiera per assistere i pazienti affetti da Coronavirus "Per portare un grandissimo ringraziamento da parte del presidente Fontana e di tutta la Regione Lombardia a chi ha costruito questo ospedale, nella Fiera di Bergamo, in collaborazione con il nostro assessorato al Welfare, in particolare l'Associazione nazionale alpini, Confartigianato, le maestranze delle piccole imprese bergamasche, i tantissimi volontari di Protezione civile, tutti uniti in uno spirito di servizio alla comunità". Ospedale Fiera Bergamo - Il nosocomio realizzato dagli alpini e che ha visto il supporto dei medici di Emergency vivrà ora una 'Fase 2', trasformandosi in un presidio medico a supporto dell'ospedale cittadino Giovanni XIII. Nei giorni scorsi, infatti, è stato dimesso l'ultimo paziente. Équipe medica - "Il nostro grazie - ha aggiunto - va poi anche a chi lo ha gestito in questi mesi così drammatici i medici dell'ospedale Papa Giovanni XXIII, la sanità militare, i sanificatori russi, i medici di Emergency, tutti uniti per dare una risposta concreta alla popolazione in questa emergenza COVID-19". "Da questa brutta esperienza - ha sottolineato - è nato qualcosa di prezioso, e di questo dobbiamo fare tesoro". Protezione civile - "Dal canto nostro, come assessorato alla Protezione civile - ha precisato - abbiamo distribuito in questi mesi circa 26 milioni di mascherine comunitarie ad uso civile, l'ultima fornitura a Province e Comuni è di settimana scorsa con 7,5 milioni di pezzi. E' nostra intenzione proseguire su questa strada fintanto che ve ne sarà bisogno".

