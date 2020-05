Casorezzo... 'sostenibile'

I primi risultati del questionario lanciato dall'Amministrazione comunale non lasciano dubbi: in paese c'è voglia di una viabilità e mobilità sostenibile.

La voglia di viabilità e di mobilità sostenibile, in paese, si respira appieno. E il temporaneo esito del questionario lanciata dall'amministrazione del sindaco Pierluca Oldani a riguardo lo testimonia con chiarezza: "Ad oggi - spiega il primo cittadino - abbiamo avuto 258 adesioni e lo rilanciamo periodicamente". Insomma, a Casorezzo, e non da questo momento, sembra proprio albergare una buona sensibilità ecologica. Il Comune, del resto, è tra quelli che rientrano nell'orbita del parco del Roccolo e vive quindi in gran parte in mezzo al verde. Tanto è che figura anche tra le realtà interessate a far diventare il polmone verde un parco regionale. La consapevolezza che regna è di un paese di piccole dimensioni interessato, proprio per questa ragione, a viversi nel modo maggiore possibile con una mobilità dolce in grado di farlo godere appieno e nei minimi particolari. Così realizzando un sapiente dosaggio tra l'esigenza di spostamento veicolare di cui, in certe circostanze, non si può chiaramente fare a meno, con quella di una modalità di spostamento più in grado di strizzare l'occhio alla natura e alla capacità di coglierne le minime sfumature.

